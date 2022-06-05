В Казахстане началось голосование на референдуме по поправкам к конституции

В регионах Казахстана стартовало голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию. Участковые комиссии будут работать до 20.00 по местному времени (17.00 мск).

Всего сегодня функционируют свыше 10 тысяч участков. За пределами страны, в 52 государствах, работают 65 участковых комиссий. В списках граждан, имеющих право на участие в референдуме, указаны 11,7 млн казахстанцев.



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В России работают пять избирательных участков для голосования на базе дипломатических представительств Казахстана — в Астрахани, Казани, Москве, Омске и Санкт-Петербурге, передает ТАСС.



Накануне в России стартовала избирательная кампания по выборам, которые пройдут в единый день голосования 11 сентября этого года. В том числе будут избираться главы 15 субъектов страны, а также депутаты шести законодательных органов государственной власти в регионах.

Диана Жиленкова