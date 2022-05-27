«Слуцкий — друг для Татарстана. Резкого и отрицательного в наш адрес мы больше не услышим»

В бюллетене — всего одна кандидатура

Сегодня в Москве проходит внеочередной съезд ЛДПР, в повестке два вопроса: выборы председателя и лидера партии. В бюллетене для голосования одна кандидатура — Леонида Слуцкого, который в качестве врио возглавил либерально-демократическую партию 6 апреля, сразу после смерти ее бессменного лидера Владимира Жириновского. 18 мая его кандидатуру как руководителя фракции ЛДПР в Госдуме РФ по итогам внутреннего голосования поддержали большинство парламентариев. По итогам сегодняшнего голосования за кандидатуру Слуцкого высказались все 86 делегатов съезда.

Съезд ЛДПР начался с минуты молчания в память о Владимире Жириновском. Фото: vk.com/ldpr

В перерыве работы съезда «Реальному времени» удалось связаться с депутатом Госсовета Татарстана от партии ЛДПР Эдуардом Шарафиевым, который представлял на нем республику. По словам депутата, голосование за единственную кандидатуру во время выборов в партии — традиционно для ЛДПР. С самого основания и до сегодняшних выборов в бюллетене было имя Владимира Жириновского.

— Теперь, на выборах нового лидера нашей партии, у нас также традиционно одна фамилия, хотя, в принципе, мы обсуждали эту кандидатуру. 76 регионов высказали на конференциях свою поддержку, высший совет партии тоже высказал поддержку Леониду Эдуардовичу Слуцкому, — заявил Шарафиев.

Будет выстраиваться конструктивная работа, диалог



Своего предыдущего босса татарстанский парламентарий не стеснялся критиковать, заступаясь за республику, — Жириновский, как известно, славился своими недружелюбными высказываниями в адрес Казани и Татарстана. Однако у Леонида Слуцкого отношение к Татарстану диаметрально отличается от позиции прежнего лидера партии, уверяет Шарафиев:



— Конечно, Слуцкий друг для Татарстана. Конструктивная работа в качестве главы ЛДПР будет в любом случае положительно отражаться и на самой партии, и на отношении к партии в регионах. С ним знакомо руководство нашей республики, и у них сложились теплые, дружественные отношения. Я думаю, что в дальнейшем будет выстраиваться конструктивная работа, диалог.

У Леонида Слуцкого отношение к Татарстану диаметрально отличается от позиции прежнего лидера партии, уверяет Шарафиев. Фото: realnoevremya.ru

По его словам, эта работа в республике продолжается. «Два года нас курирует депутат Госдумы, председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он также знаком и неоднократно встречался с руководством нашей республики, и он тоже выстраивает качественные, рабочие отношения. Поэтому, я думаю, что резкого и отрицательного в адрес Татарстана мы больше не услышим — нет поводов. Сейчас нам, наоборот, всем нужно быть единым целым, объединяться вокруг лидера нашей страны», — заявил депутат.

Также Шарафиев высказал мнение, что конструктивная работа Слуцкого в качестве главы ЛДПР «будет в любом случае положительно отражаться и на самой партии, и на отношении к партии в регионах». Рассуждая далее, собеседник издания высказал мнение, что партийная дисциплина партии большинства в Госдуме «не дает нашим депутатам от Татарстана заявлять и отстаивать те или иные позиции, те или иные интересы республики».

Шарафиев высказал мнение, что конструктивная работа Слуцкого в качестве главы ЛДПР «будет в любом случае положительно отражаться и на самой партии, и на отношении к партии в регионах». Фото: vk.com/ldpr

— И здесь как раз-таки может быть полезна ЛДПР — оппозиционная партия, конструктивная оппозиция, но она может поднимать те или иные вопросы, отстаивать задачи. Как раз об этом много раз на встречах с президентом нашей республики говорил Ярослав Нилов, предлагал свое партнерство. Если когда-либо депутатам от республик неудобно поставить тот или иной вопрос или внести законодательную инициативу, то здесь мы можем прийти на помощь и конструктивно вместе, сплоченно работать, — пояснил Шарафиев.

Жириновский и Татарстан

Прежний лидер ЛДПР Владимир Жириновский, как уже было отмечено, не жаловал Татарстан. Еще в начале 90-х, когда была создана партия либерал-демократов, политик вызвал гнев жителей республики, заявив, что намерен пересадить их с автомобилей на ослов, а потом и вовсе отправить «татар и башкир в Монголию, где грязь и сифилис». В 2011 году он вышел с идеей переименовать Татарстан в Казанский край. Спустя 6 лет республика опять получила нелестное предложение от эпатажного политика — вместо Татарстана сформировать Казанскую губернию. «Что такое Татарстан? Страна татар. Русским там не надо жить, что ли? Или чувашам? Мы предлагаем безобидное — географию».

Фото: duma.gov.ru

Одно из его гневных высказываний касалось финансирования республиканских проектов средствами из федерального бюджета:

— Завалили Казань деньгами, Северный Кавказ — деньгами, а потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают. Дайте русским столько же, сколько другим! Мы не говорим дать больше. Вы же русский парламент, русские депутаты, и принимая бюджет, вы раздаете всем национальным регионам больше, налогов меньше — живи, Казань, расцветай, стройте мечети до небес — средневековье, мракобесие! Это деньги страны всей, вся страна работает, — заявил Жириновский на одном из заседаний Госдумы в 2019 году.

Вскоре после него депутат ЛДПР из Татарстана Эдуард Шарафиев счел нужным высказаться в защиту республики.

Ангелина Панченко