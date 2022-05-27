Леонид Слуцкий избран новым лидером ЛДПР

Депутат Леонид Слуцкий единогласным решением избран новым лидером ЛДПР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу высшего совета партии Ярослава Нилова.

Кандидатуру Слуцкого сегодня утвердили на партийном съезде. Отмечается, что он был единственным кандидатом в председатели партии в бюллетенях для голосования.

На съезде Слуцкий анонсировал изменения в стратегии партии. Он отметил, что она останется прежней, но изменится в сторону укрепления социальной политики.

Фото: vk.com/leonid__slutsky

18 мая Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР в Госдуме. В начале апреля его назначили временно исполняющим обязанности руководителя ЛДПР. Это произошло после смерти председателя партии Владимира Жириновского. Он ушел из жизни 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

Дарья Акимова