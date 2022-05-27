В Кремле заявили, что переговоры России и Украины сейчас заморожены по решению Киева

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Украины заморожены по решению Киева. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также он прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что вести переговоры с Россией необходимо для завершения конфликта, но российская сторона якобы этого не хочет. По словам Пескова, киевские власти постоянно делают заявления, противоречащие друг другу. Это не позволяет понять в полной мере, чего хочет украинская сторона, готова ли она проявить трезвый подход и осознать реальное положение дел.

22 мая глава российской делегации на переговорах и помощник президента страны Владимир Мединский заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной. Несколькими днями раньше другой член делегации Леонид Слуцкий сообщил об отсутствии переговоров с Киевом. О этом говорил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Он заявил, что Украина фактически вышла из процесса, а Россия так и не получила от Киева ответ на предложенный Москвой еще 15 апреля проект договора.

Последняя очная встреча делегаций России и Украины состоялась в конце марта в Стамбуле. По итогам очередного раунда переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.



В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Украина представила проект соглашения с Москвой, в котором наблюдался отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Так, ранее украинская сторона взяла обязательство, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, однако в новом варианте договора этот пункт отсутствовал.

Дарья Акимова