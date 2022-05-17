Слуцкий: переговоры с Украиной не ведутся ни в каком формате

Переговоры Москвы и Киева на сегодняшний день не ведутся ни в каком формате. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.

— Уверен, что именно вашингтонские кураторы [украинского президента Владимира] Зеленского внесли немалый вклад в то, что переговоры, начавшиеся по просьбе Украины еще 28 февраля, в конечном итоге обернулись стагнацией и сейчас не ведутся ни в каком формате, — заявил он.

Слуцкий порекомендовал американскому Госдепу не «пытаться создавать «условия» путем военной помощи Киеву». По его словам, это «бесполезно».

— Все цели специальной операции будут достигнуты, — заверил Слуцкий.



Фото: telegram-канал Владимира Мединского

О том, что росийско-украинские переговоры не ведутся, сегодня сообщил и замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Он заявил, что Украина фактически вышла из процесса, а Россия так и не получила от Киева ответ на предложенный Москвой еще 15 апреля проект договора.

Последняя очная встреча делегаций России и Украины состоялась в конце марта в Стамбуле. По итогам очередного раунда переговоров глава российской делегации, помощник президента страны Владимир Мединский сообщил, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.



В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Украина представила проект соглашения с Москвой, в котором наблюдался отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Так, ранее украинская сторона взяла обязательство, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, однако в новом варианте договора этот пункт отсутствовал.

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Дарья Акимова