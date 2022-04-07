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Лавров: Украина представила новый проект соглашения — в нем налицо отход от сделанных в Стамбуле предложений

14:29, 07.04.2022 5
Лавров: Украина представила новый проект соглашения — в нем налицо отход от сделанных в Стамбуле предложений
Фото: kremlin.ru

Украина представила накануне свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, ранее украинская сторона обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, однако в новом варианте договора этого пункта нет. Также Киев изменил ранее согласованное положение о проведении военных учений. В частности, не упомянута необходимость получения согласия России, передает «РИА Новости».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс с Украиной продолжается, но идет «гораздо более вязко», чем хотелось бы. По его словам, России хочется видеть большую динамику с украинской стороны.

В последний раз российско-украинские переговоры проходили в очном формате в Стамбуле, 29 марта. Позднее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев стал реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом страны.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 14:50
    Никаких переговоров.Бить фашистов до полной капитуляции.
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  • Анонимно 14:54
    Может хватит переговоров? Переговоры негативно влияют на наших солдат и на российское общество. Переговоры только после капитуляции бандеровской украины.
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  • Анонимно 14:56
    с укрофашистами переговоры вести что с шулером в карты играть ...
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  • Анонимно 14:58
    С кем были переговоры, с брехунами и проститутками, кто ожидал исполнения , Вы что, поверили, ох наивные , Вам Минские договоренности ни о чём не сказали, ну-ну продолжайте тешить себя, что украина будет что-то исполнять.
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  • Анонимно 15:23
    Честно говоря, уже до зубовного скрежета надоела эта писанина про какие-то переговоры с этими украинскими уродами! Зачем злить народ и деморализовывать армию?! Не верю, что российское руководство не понимает этого! Тогда ЗАЧЕМ777
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