Лавров: Украина представила новый проект соглашения — в нем налицо отход от сделанных в Стамбуле предложений

Украина представила накануне свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам главы МИД, ранее украинская сторона обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, однако в новом варианте договора этого пункта нет. Также Киев изменил ранее согласованное положение о проведении военных учений. В частности, не упомянута необходимость получения согласия России, передает «РИА Новости».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс с Украиной продолжается, но идет «гораздо более вязко», чем хотелось бы. По его словам, России хочется видеть большую динамику с украинской стороны.

В последний раз российско-украинские переговоры проходили в очном формате в Стамбуле, 29 марта. Позднее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что Киев стал реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом страны.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова