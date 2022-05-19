Главное о коронавирусе на 19 мая: роста заболеваемости в России не ждут, остановка производства «КовиВака»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане не обсуждается отмена масочного режима и других ограничений

За последние сутки в Татарстане выявлено 179 случаев заражения коронавирусом. Всего на 19 мая общее количество инфицированных в республике достигло 148 308. Выздоровели за весь период 143 489 человек, в том числе 163 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 993 человека, за минувшие сутки — один. Госпитализировали за сутки 52 человека.

В пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили «Реальному времени», что на данный момент в республике работают 18 временных инфекционных госпиталей для больных коронавирусом. При этом с 23 апреля вакцинацию прошли 17 385 человек. По данным министерства, в Татарстане сейчас привиты 2 536 404 человека против 2 519 019 на конец предыдущего месяца.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ведомстве добавили, что 4 989 детей в Татарстане получили первую дозу вакцины от коронавируса. Вторую дозу вакцины получили 2 823 ребенка. Это 56,6% от общего числа детей, получивших первую прививку. В сравнении с данными на 27 апреля этого года количество полностью вакцинированных детей выросло примерно на 300 человек, а вот первую дозу с того времени получили 1 639 детей. По сообщениям Минздрава, на 27 апреля в республике обе дозы вакцины получили более 2,5 тыс. детей, а первую — 3 350.

Кроме того, заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель оперштаба республики по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева рассказала, что в Татарстане не обсуждают вопрос об отмене масочного режима. По ее словам, обязательное ношение масок могут отменить при показателях снижения заболеваемости, которых на данный момент в республике не отмечается. Вместе с этим в пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули, что масочный режим закреплен по всей России постановлением главного санитарного врача Анны Поповой. Отмечается, что в Татарстане он регулируется постановлением Кабинета министров республики.

Изготовитель «КовиВака» сообщил об остановке производства вакцины из-за отсутствия заявок

За последние сутки в России выявили 4 927 новых случаев коронавируса, выздоровели 5 952 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 278 617 человек, а выздоровевших — до 17 670 628. За сутки болезнь унесла жизни 97 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 378 072 человек.

Первый заместитель гендиректора компании «Нанолек» Максим Стецюк сообщил, что фирма остановила производство вакцины Центра имени Чумакова «КовиВак». По его словам, заявок от Минздрава на поставку препарата не поступало с декабря 2021 года. При этом в общей сложности «Нанолек» вместе с центром произвели около 2 млн доз вакцины. Вместе с тем производственные мощности, используемые для «КовиВака», направят на выпуск других препаратов, в частности, вакцины от полиомиелита. В компании заверили, что в случае необходимости быстро возобновят производство вакцины от коронавируса.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в обозримой перспективе в России могут появиться новые штаммы коронавируса. Она также отметила, что сейчас нельзя предсказать, будут ли эти новые виды вируса заразнее и смогут ли они вызывать более тяжелое течение болезни.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что значимого роста заболеваемости коронавирусом в России в ближайшее время не ожидается. По ее словам, большинство граждан уже приобрели защиту благодаря вакцинации или перенесенному заболеванию. Также она напомнила о необходимости ревакцинации.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что остатков вакцин против коронавируса в стране достаточно для удовлетворения имеющихся потребностей регионов. По его словам, на сегодняшний день препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний.

Кроме того, в пресс-службе Минздрава РФ рассказали, что подход к регистрации лекарственных препаратов в России, в том числе вакцин против коронавируса, применяемых у детей и беременных женщин, позволяет гарантировать их эффективность и безопасность. Ранее издание сообщало, что Госдума рассмотрит законопроект с запретом применять для детей, подростков и беременных препараты, не прошедшие полный цикл клинических исследований.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что пандемия коронавирусной инфекции показала, что нужно разрабатывать не просто лекарства от конкретного заболевания, а лекарственные платформы, которые смогут противостоять новым вирусным инфекциям. По его словам, российские ученые разработали новую платформу. Известно, что коронавирус подходит к клетке и проникает в нее через рецептор АСЕ2. Но перед тем как прицепиться к АСЕ2, вирусы садятся на гораздо большую площадь на поверхности клетки, так называемые гепарансульфатные комплексы.

Руководитель направления «Превентивная медицина» рынка Национальной технологической инициативы HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков заявил, что летняя жара может привести к большей уязвимости людей к коронавирусу, так как перегрев снижает защитные функции организма. Он отметил, что летом из-за воздействия высоких температур иммунитет человека снижается и тот становится более уязвимым для различных видов неблагоприятных воздействий. По его словам, в теплое время года россиянам необходимо продолжать соблюдать привычные меры предосторожности — избегать часа пик в транспорте, носить маски и использовать дезинфицирующие средства для рук.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» и «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) заключили соглашение о создании комбинированной вакцины для профилактики коронавируса и гриппа. Клинические исследования начнутся во второй половине этого года, говорится в сообщении «Ростеха». Отмечается, что при разработке используется опыт «Нацимбио» по созданию многокомпонентных вакцин, которые содержат антигены к вирусу нескольких типов. В состав новой вакцины войдут компоненты против четырех штаммов вирусов гриппа производства «Ростеха» и запатентованная вакцинная платформа ИСКЧ.

Врач-педиатр Сергей Токарев заявил, что после перенесенного COVID-19 у детей раннего возраста может развиться нетипичное тяжелое поражение печени — из-за этого есть опасность пересадки органа или попадания несовершеннолетнего пациента в реанимацию. Он пояснил, что коронавирус помогает аденовирусной инфекции, которая поражает слизистые оболочки, — инфекция увеличивает чувствительность клеток к воздействию на них других токсических и инфекционных агентов. Аденовирус, который провоцирует подобную форму гепатита, проникает через стенки кишечника и приобретает способность вызывать поражение печени, подчеркнул эксперт.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что власти региона обратились с к главному санитарному врачу России Анне Поповой с просьбой отменить обязательное ношение масок в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. По его словам, заболеваемость в регионе снизилась в разы. Он отметил, что если в феврале было 196,8 случая на 100 тысяч человек, то в мае — 5,8. Региональные антикоронавирусные ограничения в Карелии уже отменили.

Фото: realnoevremya.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что новая волна заражения коронавирусом ожидается на полуострове в июне. По его словам, рекомендация ношения масок в Крыму в публичных местах и общественном транспорте остается. Вместе с этим другие ограничения практически отменены. «Опасность заразиться от нас не ушла, уверен, что с коронавирусом мы еще столкнемся», — добавил Аксенов.

Спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что COVID-19 никуда не ушел, прививаться и ревакцинироваться нужно. По его словам, ряд ограничений по постановлению о мерах борьбы с распространением коронавируса продлены, частично они снимаются. По данным на 18 мая, в Петербурге за сутки коронавирусом заболел 361 человек. Полный цикл вакцинации прошли 3 086 964 человека. Запас вакцины в городе — 502 тысячи доз.

Состояние находящихся в КНДР россиян, в том числе дипломатов в Пхеньяне и Чондине, специалистов в Расоне, остается удовлетворительным на фоне наблюдающейся в республике вспышки коронавируса. Об этом сообщили в российской дипломатической миссии в столице Северной Кореи. Отмечается, что «российская сторона еще два года назад предлагала оказать помощь корейской стороне, но ответ пока не последовал».

Ученые рассказали, что переболевшие COVID-19 рискуют умереть в течение года

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 (мск) заразились 525 379 518 человек, 6 283 575 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (82 951 379). На второй строчке — Индия (43 129 563), на третьей — Бразилия (30 701 900), на четвертой — Франция (29 489 304), на пятой — Великобритания (24 330 442).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 001 269). За ними следуют Бразилия (665 216), Индия (524 303), Россия (370 354, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 617).



Власти КНДР выявили не менее 262 тысяч человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило 1,97 млн. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что из общего числа больных лихорадкой поправились 1,23 млн жителей, 740 тысяч проходят лечение. За прошедшие сутки умер один человек, общее число летальных исходов составляет 63. Как поясняет агентство Yonhap, власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19.

Фото: wikimedia.org

Распространение коронавируса в КНДР по всей стране началось после военного парада в Пхеньяне 25 апреля по случаю 90-летия вооруженных сил. Об этом рассказали члены комитета по разведке Национального собрания (парламента) Республики Корея со ссылкой на оценки спецслужбы страны. По ее мнению, существенная часть случаев лихорадки, статистику по которым публикуют СМИ КНДР, приходится на другие инфекции. Как пояснила спецслужба, в КНДР до парада распространялись болезни, передающиеся через воду, такие как коклюш, корь, тиф.

Подвид омикрон-штамма коронавируса BA.5 впервые обнаружен в финском городе Турку, сообщает Университетская больница данного региона (Tyks). Уточняется, что данный вариант вируса был обнаружен у финского путешественника, вернувшегося из Центральной Америки. В мире зарегистрировано около 760 случаев данного варианта коронавируса в 19 странах, сообщает организация.

Дочь президента США Джо Байдена Эшли сдала положительный тест на коронавирус, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Отмечается, что Эшли должна была отправиться в поездку в Латинскую Америку вместе с первой леди Джилл Байден. По словам пресс-секретаря первой леди, дочь американского президента должна была посетить Эквадор, Панаму и Коста-Рику. О том, встречалась ли Эшли с отцом за последнее время, Белый дом не сообщил.

Группа ученых из стран Европы и Латинской Америки разработала устройство на базе искусственного интеллекта, позволяющее выявить риск смерти от коронавируса у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Отмечается, что устройство использует 12 клинических показателей крови, которые измеряются у пациентов при поступлении в больницу. Таким образом, устройство помогает врачам в принятии решений о применении наиболее интенсивной терапии и о способах лечения.

Ученые из Университета Флориды рассказали, что COVID-19 несет за собой шлейф последствий для организма, а у некоторых переболевших повышает риск летального исхода даже через месяцы после выздоровления. Исследователи проанализировали медицинские карты госпитализированных в 2020 или 2021 году после положительного результата теста на COVID-19. Они пришли к выводу, что риск смерти в течение 12 месяцев после выздоровления от COVID-19 зависит от уровня воспаления в организме в период острой фазы заболевания.

Фото: realnoevremya.ru

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис сообщил, что власти страны отменяют обязательное ношение масок во всех закрытых и открытых помещениях и в транспорте дальнего следования с 1 июня до 15 сентября. По его словам, обязательное требование использования маски сохраняется в больницах, учреждениях по уходу за престарелыми и связанных с ними структурах, а также в городском общественном транспорте.

Власти КНДР отправили в начале недели три самолета авиакомпании Air Koryo в Китай для транспортировки оттуда медицинских предметов, необходимых для противоэпидемических мероприятий на фоне вспышки коронавируса в стране. Об этом в среду сообщил южнокорейский телеканал YTN. Ранее агентство Yonhap информировало, что Пхеньян обратился за помощью к Пекину на фоне первых сообщений о выявлении коронавируса в стране. В Китае же указали, что готовы оказать помощь КНДР, если такой запрос будет направлен.

Максим Кокунин