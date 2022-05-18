Минздрав: в Татарстане продолжают работать 18 временных инфекционных госпиталей

Фото: Максим Платонов

Сейчас в Татарстане работают 18 временных инфекционных госпиталей для больных коронавирусом. Такую информацию «Реальному времени» предоставили в пресс-службе Минздрава республики.

При этом с 23 апреля вакцинацию прошли 17 385 человек. По данным Минздрава, в Татарстане сейчас привиты 2 536 404 человека против 2 519 019 на конец предыдущего месяца.





Фото: Максим Платонов

По словам главного внештатного терапевта Минздрава Татарстана Дианы Абдулганиевой, сейчас в республике наблюдается медленное снижение коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции — падение составляет от 0,5% до 1% в неделю.

Данные Роспотребнадзора говорят о том, что в Татарстане уровень коллективного иммунитета составляет порядка 45—46%.



В то же время глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что в стране замедляется снижение заболеваемости коронавирусом. Уровень заболеваемости составил 21,90 на 100 тысяч населения. Это на 13,3% ниже, чем на предыдущей неделе. Штаммом «омикрон» заражены 99,24% заболевших, «дельтой» — 0,30%, другими — 0,46%.



Артем Гафаров