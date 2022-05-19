Российская биофармацевтическая компания приостановила планы по созданию единой вакцины от COVID-19 и гриппа

Российская биофармацевтическая компания «Нанолек» приостановила планы по разработке комбинированной вакцины против коронавируса и гриппа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя гендиректора, директора дивизиона «Вакцины» компании Максима Стецюка.

По его словам, компания выбрала выжидательную позицию. Стецюк отметил, что сезон, начиная с сентября, станет показательным в плане того, будет ли эпидемия коронавируса как заболевание сочетаться с гриппом и потребуется ли комбинированная вакцина. Он добавил, что есть другие компании, работающие над такой вакциной.

В апреле 2021 года президент «Нанолека» Владимир Христенко рассказал, что разработанная компанией вакцина от COVID-19 находится на стадии доклинических исследований. Позже он заявил, что компания изучает возможность производства смешанной вакцины от коронавируса и гриппа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в этом году корпорация представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса. По его словам, результаты исследовании уже есть, но нужно доработать некоторые вещи.

Дарья Акимова