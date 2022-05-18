С 27 апреля в Татарстане от коронавируса полностью привилось около 300 детей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане первую дозу вакцины от коронавируса получили 4 989 детей. Такие данные «Реальному времени» предоставили в пресс-службе Минздрава республики.

Вторую дозу вакцины, как сообщает ведомство, получили 2 823 ребенка. Это 56,6% от общего числа детей, получивших первую прививку.

В сравнении с данными на 27 апреля этого года количество полностью вакцинированных детей выросло примерно на 300 человек, а вот первую дозу с того времени получили 1 639 детей. По сообщениям Минздрава, на 27 апреля в Татарстане обе дозы вакцины получили более 2,5 тыс. детей, а первую — 3 350.

Фото: Ринат Назметдинов

В общем в Татарстане вакцину от коронавируса получили 2 536 404 человека, рассказали в Минздраве. Для лечения больных коронавирусом в Татарстане работают 18 временных инфекционных госпиталей.

Первые дозы вакцины от коронавируса для детей и подростков «Спутник М» запустили в гражданский оборот в конце декабря прошлого года. Ею могут привиться дети в возрасте от 12 до 17 лет.

По данным на 16 февраля, в России было привито более 60 тысяч подростков. На следующий день в Минздраве России заявили, что у вакцины не наблюдается серьезных и непредвиденных побочных эффектов.

Артем Гафаров