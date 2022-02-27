В Татарстане запретили массовые мероприятия с участием граждан

В постановление о коронавирусных ограничениях в Татарстане внесли изменения. Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения короанвируса с 28 февраля запрещается «проведение массовых мероприятий с участием граждан, если иное не установлено настоящим постановлением».

Также Минздраву Татарстана поручено проводить тестирование на коронавирус беженцев, прибывших с территории Донецкой и Луганской народных республик.

Стоит отметить, что в постановлении содержалась норма про запрет с 30 октября 2021 года на «проведение организациями и индивидуальными предпринимателями зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе для детей, а также проведение иных массовых мероприятий с участием граждан, если иное не установлено настоящим постановлением».

В Татарстане с 21 февраля отменили QR-коды для проезда в общественном транспорте, для посещения боулингов и компьютерных клубов, торговых центров, заведений общепита. Также объектам розничной торговли разрешили работать ночью.

В прошедшую пятницу замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что вопрос о разрешении общепиту работать ночью пока не рассматривается. Она напомнила, что эта норма федеральная, а не республиканская.

— На сегодня запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и на работу объектов общественного питания с 23:00 до 6 утра [остается]. Сегодня этот вопрос не обсуждается, и эта норма сохранена, — отметила Авдонина.