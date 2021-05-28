В Татарстане разрешат работать кафе и ресторанам после полуночи — есть ряд условий для этого

В Татарстане Кабмин внес изменения в постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Будут сняты ограничения на оказание услуг заведений общественного питания с 24.00 до 6.00 для тех организаций, в которых все работники пройдут вакцинацию против COVID-19. Сотрудники, у которых есть противопоказания, должны иметь медицинское заключение.

Организациям и предпринимателям больше не нужно использовать перчатки и измерять температуру тела работников несколько раз в день.

Также предусматривается снятие ограничений на межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа.

Кроме того, теперь необходимо проводить дезинфекцию с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, зарегистрированных в установленном порядке.

Снимается ограничение на прием и размещение людей в санаториях в отсутствие предварительного уведомления Роспотребнадзора.

Оперштаб принимает решение исходя из эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора, напомнила Лилия Галимова.

В начале марта в Татарстане больше 35 предприятий общественного питания и досуга, работающих в вечерне-ночное время, подписали письмо на имя президента РТ Рустама Минниханова с просьбой разрешить им работу по ночам. Они отметили, что ограничения в период пандемии нанесли серьезный ущерб сфере общепита: 20% предприятий закрылись, более половины находятся на грани банкротства, 80% лишились 70% выручки. Из-за этого предпринимателям пришлось уволить тысячи сотрудников.



Минниханов рассмотрел обращение и поручил проработать вопрос возможности снятия ограничения на работу ночью заведениям общепита.

В начале апреля стало известно, что в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану поддержали пекинскую инициативу по маркировке заведений по числу вакцинированных сотрудников и порекомендовали взять эту методику на вооружение заведениям из сферы услуг. К тому времени ведомство уже обсуждало эту идею с казанскими рестораторами.

«Мы думаем разработать эмблему, которая будет говорить о том, что «здесь привито не менее 70% сотрудников», — сообщила тогда исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова.

В конце апреля член этой же организации, директор кафе «Сказка» Михаил Шарипов заявил, что ассоциация поддерживает инициативу представителей отрасли по поводу начала вакцинации персонала.



«Охват вакцинацией только сотрудников общепита не может служить основанием для снятия ограничений. Вместе с тем приверженность вакцинации (например, наклейка на входе в заведение о том, что сотрудники вакцинированы, или значок о вакцинации у официанта и др.), безусловно, может способствовать доверию потребителей в период ограничительных мероприятий и свидетельствовать о заботе о них», — сообщили тогда «Реальному времени» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Алексей Нечаев