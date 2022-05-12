В Китае допустили возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом
При вступлении Финляндии в НАТО есть вероятность, что войска альянса появятся в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, об этом написал экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо в статье для журнала Economist.
Он напомнил, что Кремль предупреждал о последствиях вступления новых членов в НАТО. Россия считает, что этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря.
Чжоу Бо призвал альянс серьезно отнестись к позиции России по этому вопросу. Китайский обозреватель считает ироничным снижение безопасности Европы при росте популярности НАТО:
— Если главный страх НАТО — это запуск российского тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией, — приводит его слова «РИА Новости».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то эти страны превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией.
На днях президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А в США, наоборот, данную инициативу поддерживают.
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