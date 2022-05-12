В Китае допустили возможность появления войск НАТО рядом с Петербургом

При вступлении Финляндии в НАТО есть вероятность, что войска альянса появятся в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, об этом написал экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо в статье для журнала Economist.



Он напомнил, что Кремль предупреждал о последствиях вступления новых членов в НАТО. Россия считает, что этот шаг поставит крест на безъядерном статусе Балтийского моря.

Чжоу Бо призвал альянс серьезно отнестись к позиции России по этому вопросу. Китайский обозреватель считает ироничным снижение безопасности Европы при росте популярности НАТО:

— Если главный страх НАТО — это запуск российского тактического ядерного оружия, то зачем тогда неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность в Европе, которая теперь осталась в прошлом, можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: wikimedia.org

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то эти страны превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией.

На днях президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А в США, наоборот, данную инициативу поддерживают.

Маргарита Головатенко