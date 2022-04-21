В финском парламенте заявили, что страна подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели

Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели. Об этом заявил зампредседателя Комитета по иностранным делам финского парламента, бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

— Я сказал, что Финляндия имеет сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, а это означает, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной, — передает «РИА Новости» его слова.

По мнению Туомиои, очевидно, что Финляндия подаст заявку на вступление в альянс.

Фото: wikipedia.org

В конце марта президент Финляндии Саули Ниинисте предупредил, что подача заявки на фоне ситуации вокруг Украины имеет риск дополнительной эскалации в Европе. Вступление Финляндии в Североатлантический альянс — это один из двух основных вариантов развития страны в качестве члена Евросоюза, наряду с развитием оборонного партнерства с США и Швецией.

В начале марта Ниинисте отмечал, что решение о подаче заявки должен решать парламент. Глава государства подчеркнул, что страна находится в полной безопасности, но необходимо учитывать происходящее в Европе.

Татьяна Леухина