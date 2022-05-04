Захарова: вступив в НАТО, Финляндия и Швеция станут пространством противостояния альянса с Россией

Фото: МИД России

Если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то эти страны превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

— Мы предупреждаем наших соседей из Северной Европы о том, что их втягивание в натовскую орбиту грозит разбалансировкой системы европейской безопасности регулярно и довольно давно, — пояснила она.

Фото: wikipedia.org

По словам Захаровой, сутью существования НАТО является геополитическая конфронтация с Россией. А разговоры об оборонительном характере альянса — это фикция. Усилия НАТО направлены на радикальную смену военно-политической ситуации в Европе, подрыв стратегического баланса сил и сдерживание России, говорится на сайте МИД.

Накануне президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А в США, наоборот, данную инициативу поддерживают.

Диана Жиленкова