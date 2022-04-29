Блинкен: США поддержат заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
США поддержат заявку Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.
— Мы, конечно, ждем выработки решения на этот счет от них. Если они примут такое решение, то мы всячески поддержим его, — приводит его слова ТАСС.
Как отметил Блинкен, развития событий по этой теме можно ожидать в период прохождения саммита Североатлантического альянса, который состоится 29—30 июня в Мадриде.
21 апреля в финском парламенте заявили, что страна подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели. Однако месяц назад президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что вступление страны в альянс несет риск дополнительной эскалации в Европе.
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