Блинкен: США поддержат заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

США поддержат заявку Финляндии и Швеции на присоединение к НАТО. Об этом рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

— Мы, конечно, ждем выработки решения на этот счет от них. Если они примут такое решение, то мы всячески поддержим его, — приводит его слова ТАСС.

Фото: ru.wikipedia.org

Как отметил Блинкен, развития событий по этой теме можно ожидать в период прохождения саммита Североатлантического альянса, который состоится 29—30 июня в Мадриде.

21 апреля в финском парламенте заявили, что страна подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели. Однако месяц назад президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что вступление страны в альянс несет риск дополнительной эскалации в Европе.

Диана Жиленкова