Президент Хорватии пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович сообщил, что наложит вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Заявление прозвучало в ходе брифинга.

— Этот неожиданный вопрос возник как дождь весной, никто не ожидал <...> На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне, — приводит его слова «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

Также президент Хорватии заявил о необходимости добиться изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины в пользу боснийских хорватов. Миланович потребовал, чтобы хорватский парламент не ратифицировал вступление Финляндии и Швеции, пока не разрешатся проблемы на Балканах.

На прошлой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США поддержат заявку Финляндии и Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу. По его словам, развития событий по этой теме можно ожидать во время саммита НАТО, который пройдет в июне в Мадриде.

Диана Жиленкова