Президент Хорватии пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Президент Хорватии Зоран Миланович сообщил, что наложит вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Заявление прозвучало в ходе брифинга.
— Этот неожиданный вопрос возник как дождь весной, никто не ожидал <...> На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне, — приводит его слова «РИА Новости».
Также президент Хорватии заявил о необходимости добиться изменения избирательного законодательства Боснии и Герцеговины в пользу боснийских хорватов. Миланович потребовал, чтобы хорватский парламент не ратифицировал вступление Финляндии и Швеции, пока не разрешатся проблемы на Балканах.
На прошлой неделе американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США поддержат заявку Финляндии и Швеции на присоединение к Североатлантическому альянсу. По его словам, развития событий по этой теме можно ожидать во время саммита НАТО, который пройдет в июне в Мадриде.
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