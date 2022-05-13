Постпред Финляндии при НАТО не видит прямых военных угроз со стороны России

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В настоящий момент Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил телеканалу CNN постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен.



Он считает, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс может стать результатом «очень резкого изменения окружающей обстановки в области безопасности», но сейчас «прямых военных угроз» или «нестандартной активности» со стороны России не наблюдается. Однако в Хельсинки ожидают, что Москва может якобы организовать кибератаки и «кампании по дезинформации».

Корхонен выразил мнение, что риски возникновения ядерного конфликта в настоящее время минимальны, сообщает ТАСС.

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На днях президент Хорватии Зоран Миланович пригрозил наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. А в США, наоборот, данную инициативу поддерживают.



Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то эти страны превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией.

Экс-глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР старший полковник Чжоу Бо в статье для журнала Economist написал, что при вступлении Финляндии в НАТО есть вероятность, что войска альянса появятся в непосредственной близости от Санкт-Петербурга.

Вчера пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что НАТО носит оборонительный характер, никаких агрессивных намерений со стороны Североатлантического альянса, а также США, Финляндии и Швеции против России не существует.

Маргарита Головатенко