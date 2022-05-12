Псаки заявила, что НАТО носит оборонительный характер и не угрожает России

Фото: скриншот видео

НАТО носит оборонительный характер, никаких агрессивных намерений со стороны Североатлантического альянса, а также США, Финляндии и Швеции против России не существует. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Финляндия и Швеция являются давними партнерами США и НАТО в сфере безопасности, это успешные демократии, они тесно сотрудничали с НАТО на протяжении многих лет, — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

Как отметила Псаки, администрация США сохраняет приверженность принципу «открытых дверей» НАТО, а также поддерживает стремление любого государства стать частью этого объединения.



В конце апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению спецоперации России на Украине путем достижения политических договоренностей. По словам министра, в страну через Польшу и другие государства альянса «нескончаемым потоком» поставляют различные вооружения.

Диана Жиленкова