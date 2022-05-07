Главное о коронавирусе на 7 мая: Польша снимет ограничения, белки-миокины спасают от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу упал почти на 2%

За последние сутки в Татарстане выявлено 196 случаев заражения коронавирусом. Всего на 7 мая общее количество инфицированных в республике достигло 146 057. Выздоровели за весь период 140 065 человек, в том числе 204 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 988 человек, за минувшие сутки — двое. Госпитализировали за сутки 69 человек.

В Татарстане вновь зафиксировано снижение уровня коллективного иммунитета к COVID-19. За неделю показатель снизился на 1,6%. На 6 мая его уровень в республике оценивается в 42%. Напомним, что с 1 по 29 апреля 2022 года уровень иммунитета к COVID-19 в Татарстане упал на 3%, с 46,6% до 43,6%. Согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, в регионе прививку против коронавируса сделали 2 494 010 человек. Из них 2 431 922 татарстанца завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины.

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор не исключает завоза в Россию новых вариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5

За последние сутки в России выявили 5 500 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 649 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 222 219 человек, а выздоровевших — до 17 596 716. За сутки болезнь унесла жизни 132 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 376 828 человек.

В России с начала массовой вакцинации против COVID-19 прививку сделали 90 793 385 человек, следует из обновленных данных портала стопкоронавирус.рф. Из них 86 891 260 граждан завершили курс вакцинации. На 6 мая уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране оценивается в 41,2%. Неделей ранее показатель составлял 42,9%.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в настоящее время в России отсутствуют случаи заболевания вариантами коронавируса «омикрон» ВА.4 и ВА.5, обнаруженными в Южной Африке и Европе, однако существует риск их завоза. По его словам, эти виды штамма широко распространены в Африке и считаются причиной нового подъема заболеваемости в регионе. В России же доминирующей линией остается BA.2, включая ее дочерние сублинии.

Фото: Ринат Назметдинов

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что российская вакцина против COVID-19 «Конвасэл» обеспечивает практически одинаковую защиту в отношении всех штаммов инфекции. Препарат эффективен в том числе против «омикрона» и его подвида BA.2 — «стелс-омикрон», отметила эксперт.

Начало производства разработанного компанией «Фармасинтез» препарата «Миробивир» для лечения коронавируса запланировано на первую половину мая. В гражданский оборот препарат поступит в середине июня 2022 года. Напомним, Минздрав России зарегистрировал «Миробивир» на основе комбинации нирматрелвира и ритонавира 4 мая.

Фото: realnoevremya.ru

Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что штамм «омикрон» разделился на три подтипа коронавируса и это может стать поводом для новой вспышки пандемии. Он отметил, что по новым подтипам «омикрона» пока нет точных данных, а на разработку материала для тестирования новых вирусов уходит много времени. Поэтому информация о заразности не может быстро стать общедоступной.

Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова рассказала, что человек может быть не подвержен заражению COVID-19 благодаря высокому содержанию в организме миокинов. По ее словам, эти белки вырабатываются в организме при сокращении мышц. Миокины снижают количество рецепторов к коронавирусу в клетках жировой ткани, и вирус лишается «посадочных площадок», то есть ему не за что зацепиться, пояснила специалист.

Фото: Максим Платонов

Завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России, кандидат биологических наук Олег Глотов заявил, что люди совершат ошибку, если закончат изучение коронавируса после того, как он станет менее опасным для человечества. По его словам, до того, как появился SARS-CoV-2, у ученых был шанс изучить другие коронавирусы. Но забрасывание исследований подобных вирусов приводит к тому, что человечеству приходится сталкиваться с ними заново.

Региональное управление Роспотребнадзора в Амурской области отменило обязательную вакцинацию от коронавируса для работающих в сфере общепита, торговли, здравоохранения, образования и соцзащиты. Отмечается, что это связано с достижением необходимого охвата коллективного иммунитета. Ранее, согласно постановлению ведомства, в список подлежащих вакцинации также входили люди с хроническими заболеваниями, подлежащие призыву на военную службу, а также проживающие в организациях социального обслуживания.

Власти Липецкой области сняли все ограничения, ранее введенные из-за пандемии коронавируса, на работу учреждений общепита, посещение аттракционов, а также детских игровых комнат и букмекерских контор. Напомним, с января 2022 года в регионе была запрещена ночная работа, а для посещения некоторых учреждений необходимо было предъявить QR-код, бумажный сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или о медотводе от прививки.

Французский эксперт заявил, что не верит в скорое окончание пандемии COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 516 781 079 человек, 6 249 649 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (81 831 854). На второй строчке — Индия (43 098 743), на третьей — Бразилия (30 543 908), на четвертой — Франция (29 081 169), на пятой — Великобритания (22 292 077).



Больше всего смертей зафиксировано в США (997 318). За ними следуют Бразилия (664 326), Индия (524 024), Россия (369 106, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 334).

Эксперты из АТОР назвали страны, в которых ослабили эпидемиологические меры на въезде и отменили масочный режим с начала мая. Так, за последнюю неделю сразу пять европейских стран — Греция, Болгария, Литва, Сербия и Хорватия — сняли все антиковидные ограничения на въезд туристов. А в Италии с начала месяца больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации для посещения общественных мест и поездок на транспорте. Кроме того, в Грузии с 2 мая не требуют использовать средства защиты в закрытых помещениях. Такая же ситуация в Эквадоре и Колумбии.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что власти страны отменяют введенный в марте 2020 года из-за распространения коронавируса режим эпидемии, трансформируя его в режим эпидемической угрозы. По его словам, в последнее время суточный прирост новых заболевших не превышает 1 тысячи человек. Количество и время госпитализаций также значительно сократились. Кроме того, сейчас нет никакого нового штамма, который мог бы представлять угрозу.

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Председатель научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси сообщил, что, несмотря на продолжающееся три недели снижение в стране случаев заражения COVID-19, нет оснований надеяться на окончание пандемии. Он призвал французов продолжать проявлять бдительность. Ученые не имеют убедительного ответа на вопрос, достигнут ли во Франции коллективный иммунитет после обширного распространения среди населения заражений штаммом «омикрон» и не исключают новой волны, подчеркнул эксперт.

Белый дом готовится к тому, что сто миллионов американцев заразятся COVID-19 во время новой коронавирусной волны этой осенью и зимой, заявил изданию The Hill высокопоставленный чиновник администрации. По его словам, если конгресс не предоставит новое финансирование, в США не будет достаточно вакцин или методов лечения, чтобы защитить всех граждан страны. Чиновник сообщил небольшой группе репортеров, что оценка представляет собой усредненную модель, разработанную экспертами, с которыми консультируется администрация.

Правительство Японии планирует к июню этого года снять фактический запрет на выдачу виз иностранным туристам, введенный в конце 2020 года из-за пандемии. Отмечается, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается и уже в мае в страну могут быть допущены первые ограниченные группы иностранных туристов.

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Медики Тайваня за последние сутки зарегистрировали 36 168 новых случаев заражения коронавирусом, что стало новым антирекордом на острове с начала пандемии. Это на 20% выше, чем показатель предыдущего дня, сообщил центральный противоэпидемический командный штаб. За день от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 пациентов. Наиболее серьезный очаг инфекции отмечен в северном городе Синьбэй. В то же время вспышки охватили уже практически всю территорию острова.

Масочный режим, действующий в Туркменистане с лета 2020 года, будет частично отменен. С 1 июня текущего года медицинские маски нужно будет носить только во всех видах транспорта и в закрытых помещениях, об этом сообщили в правительстве страны. Кроме того, власти приняли решение проводить заседания Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней один раз в неделю.



Максим Кокунин