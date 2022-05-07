В ФМБА сообщили, что вакцина «Конвасэл» эффективна против «стелс-омикрона»

Фото: Максим Платонов

Российская вакцина против COVID-19 «Конвасэл» обеспечивает практически одинаковую защиту в отношении всех штаммов инфекции. Препарат эффективен в том числе против «омикрона» и его подвида BA.2 — «стелс-омикрон», заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

— Подавляющее большинство эпитопов в белках N разных штаммов SARS-CoV-2 остаются идентичными, поэтому можно ожидать практически одинаковый иммунный ответ при встрече вакцинированного «Конвасэл» человека со всеми штаммами вируса SARS-CoV-2, в том числе которые сейчас активно развиваются, — приводит ее слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне Скворцова сообщила, что «Конвасэл» способствует 100%-й выработке антител к коронавирусу. По ее словам, об этом свидетельствуют результаты клинических исследований.



Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину «Конвасэл» в марте. Регистрационное удостоверение препарата действует до 1 января 2023 года.



Диана Жиленкова