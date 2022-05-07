Эксперт из Франции заявил, что ожидать окончания пандемии COVID-19 нельзя

Фото: Ринат Назметдинов

Несмотря на спад заболеваемости коронавирусом, ожидать окончания пандемии нельзя. Такого мнения придерживается председатель научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси.

По его словам, пятая волна, вызванная подвидом «омикрона» BA.2, оказалась продолжительнее предыдущих. Эксперт допустил, что это могло произойти из-за ослабления антиковидных ограничений или погоды, передает «Интерфакс».

Фото: Ринат Назметдинов

По мнению Дельфресси, новые штаммы COVID-19 вытеснят «омикрон», и следующий вариант появится осенью. Миру придется жить с коронавирусом, однако против него уже есть оружие, считает эксперт.

Накануне сообщалось, что Роспотребнадзор не исключает завоза в Россию новых вариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5. Эти виды штамма широко распространены в Южной Африке и считаются причиной нового подъема заболеваемости в регионе. А в России доминирующей линией пока что остается BA.2.

Диана Жиленкова