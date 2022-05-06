В Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу упал почти на 2%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вновь зафиксировано снижение уровня коллективного иммунитета к COVID-19. За неделю показатель снизился на 1,6%.

На 6 мая уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Татарстане оценивается в 42%, следует из данных портала стопкоронавирус.рф. Неделей ранее, по состоянию на 29 апреля, он составлял 43,6%.

Напомним, что с 1 по 29 апреля 2022 года уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Татарстане упал на 3%, с 46,6% до 43,6%.

Согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, в Татарстане прививку против коронавируса сделали 2 494 010 человек. Из них 2 431 922 татарстанца завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины.

Напомним, в Татарстане еще 14 марта отменили обязательную вакцинацию против коронавируса отдельных категорий граждан. Требование действовало с октября 2021 года. Из постановления главы Управления Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной следовало, что уровень коллективного иммунитета среди категорий граждан, подлежавших обязательной вакцинации, по состоянию на 10 марта 2022 года превысил 80%.



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Татьяна Демина