Новости общества

17:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор не исключает завоза в Россию новых вариантов штамма COVID-19 «омикрон» ВА.4 и ВА.5

13:15, 06.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор не исключает завоза в Россию новых вариантов штамма COVID-19 «омикрон» ВА.4 и ВА.5
Фото: Максим Платонов

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в настоящее время в России отсутствуют случаи заболевания вариантами штамма коронавируса «омикрон» ВА.4 и ВА.5, обнаруженными в Южной Африке и Европе, однако существует риск их завоза. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, эти виды штамма широко распространены в Южной Африке и считаются причиной нового подъема заболеваемости в регионе. В России же доминирующей линией остается BA.2, включая ее дочерние сублинии.

Также Хафизов рассказал, что вариант штамма «омикрон» BA.2.12.1, прозванный «нью-йоркским» из-за его высокой частоты среди заболевших в этом американском городе, быстро распространяется в США и, вероятно, будет там главенствующим. В России было выявлено несколько случаев заболевания вариантом BA.2.12. Ученый отметил, что его отличие от BA.2.12.1 в том, что у последнего есть мутация L452Q. Она помогает избегать нейтрализующее действие антител.

Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в России зафиксировали 5 541 случай заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также