Роспотребнадзор не исключает завоза в Россию новых вариантов штамма COVID-19 «омикрон» ВА.4 и ВА.5

Фото: Максим Платонов

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в настоящее время в России отсутствуют случаи заболевания вариантами штамма коронавируса «омикрон» ВА.4 и ВА.5, обнаруженными в Южной Африке и Европе, однако существует риск их завоза. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, эти виды штамма широко распространены в Южной Африке и считаются причиной нового подъема заболеваемости в регионе. В России же доминирующей линией остается BA.2, включая ее дочерние сублинии.

Также Хафизов рассказал, что вариант штамма «омикрон» BA.2.12.1, прозванный «нью-йоркским» из-за его высокой частоты среди заболевших в этом американском городе, быстро распространяется в США и, вероятно, будет там главенствующим. В России было выявлено несколько случаев заболевания вариантом BA.2.12. Ученый отметил, что его отличие от BA.2.12.1 в том, что у последнего есть мутация L452Q. Она помогает избегать нейтрализующее действие антител.

Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в России зафиксировали 5 541 случай заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, стране и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова