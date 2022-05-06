Прививку против COVID-19 сделали почти 90,8 миллиона россиян

Фото: Максим Платонов

В России с начала массовой вакцинации против COVID-19 прививку сделали 90 793 385 человек, следует из обновленных данных портала стопкоронавирус.рф. Их них 86 891 260 граждан завершили курс вакцинации.

На 6 мая уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране оценивается в 41,2%. Неделей ранее показатель составлял 42,9%.

скриншот стопкоронавирус.рф

Коллективный иммунитет к коронавирусу снижается и в Татарстане. На 6 мая он оценивается в 42%, что на 1,6% меньше, чем по состоянию на 29 апреля.

Согласно информации на сайте стопкоронавирус.рф, в Татарстане прививку против коронавируса сделали 2 494 010 человек. Из них 2 431 922 татарстанца завершили курс вакцинации, то есть получили оба компонента вакцины.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 6 мая читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина