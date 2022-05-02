Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной

Правительство России разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Кроме снижения ставки по ипотеке, приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки, — до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в остальных. Подчеркну, что льготная ставка остается на уроне 12 и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой, — объяснил Хуснуллин.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе льготной ипотеки на новостройки с 12 до 9%. Ее действие продлевается до конца 2022 года.

Фото: Максим Платонов

С предложением снизить ставку льготной ипотеки до 9% выступил президент России Владимир Путин. Он заявил, что ситуация в целом позитивная и дает возможность сделать это.



Дом.РФ тем временем распределил между кредиторами дополнительный лимит на выдачу льготной ипотеки. По этой программе российские банки смогут выдать кредиты еще на 150 млрд рублей. На сегодняшний день ее общий объем оценивается в 2,55 трлн рублей.



Напомним, что с конца марта 2022 года максимальная ставка по льготной ипотеке была увеличена с 7% до 12%. Идея повысить ее поступила от Хуснуллина и получила одобрение главы государства.



Татьяна Демина