Общий объем программы льготной ипотеки вырос 2,55 трлн рублей

Фото: Максим Платонов

Дом.РФ распределил между кредиторами дополнительный лимит на выдачу льготной ипотеки. По этой программе российские банки смогут выдать кредиты еще на 150 млрд рублей. На сегодняшний день ее общий объем оценивается в 2,55 трлн рублей.

В целях дальнейшей реализации льготных программ правительство России дополнительно выделило более 1,2 трлн рублей. Из них 1,07 трлн направят на семейную ипотеку. Совокупный размер программы увеличился до 2,75 трлн рублей, сообщает Дом.РФ.

— По нашей оценке, на новых условиях в мае — декабре 2022 года может быть выдано 206 тысяч кредитов на 1,4 трлн рублей. В целом по состоянию на текущий момент по программе «Льготной ипотеки» выдано более 760 тысяч кредитов на 2,3 трлн рублей, — сообщили в Дом.РФ.

Напомним, в ближайшее время ставку по льготной ипотеке снизят до 9%. На сегодняшний день она составляет 12%.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин на этой неделе поручил Министерству финансов страны, Минэкономразвития и Минстрою оперативно подготовить все документы для снижения ставки льготной ипотеки с 12% до 9%. Изменения хотят внести максимально быстро.

Предложение снизить ставку льготной ипотеки до 9% озвучил президент России Владимир Путин. Он объяснил, что ситуация в стране в целом позитивная. Это дает возможность снизить ставку с 12% до 9%.

Татьяна Демина