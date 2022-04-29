В Татарстане на базе ОЭЗ «Алабуга» планируют создать авиационный кластер

В Татарстане на базе особой экономической зоны «Алабуга» может появиться авиационный кластер. Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов на встрече с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.

— Якорным резидентом может выступить проект механообрабатывающего центра «Объединенная авиастроительная корпорация» мощностью 1 млн изделий в год, — рассказал Минниханов.

По его словам, проект поможет заместить импорт комплектующих для авиационной отрасли. Глава Минпромторга России в свою очередь заявил, что готов поддержать проект, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Мантуров напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина корпорация «Ростех» готовит комплекс инвестпроектов, направленных на обеспечение производства авиационной техники по всей цепочке кооперации. Проект авиационного кластера в Татарстане могут реализовать в составе этого комплекса.

Напомним, в марте вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что власти страны обсуждают возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 в год на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова. По его словам, эти самолеты могут использовать «Аэрофлот», Red Wings и другие авиакомпании.

В начале апреля стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация запустила производство 20 самолетов Ту-214. Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь объяснил, что эти авиалайнеры должны заменить иностранные Boeing и Airbus. Спустя еще пару дней, 8 апреля, стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация намерена до 2030 года построить 70 самолетов Ту-214.

На прошлой неделе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщил, что Казанский авиационный завод (входит ПАО «Туполев») готовится выпустить три самолета Ту-214 в 2023 году. «Потом — семь и десять на 2025—2026 годы с последующим выходом на 20 самолетов одновременно», — уточнил он.



Фото: tupolev.ru

До сих пор Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (филиал «Туполева») производил Ту-214 в ограниченных количествах — в лучшем случае по две-три машины в год. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина