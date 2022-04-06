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Объединенная авиастроительная корпорация запустила производство 20 самолетов Ту-214

12:23, 06.04.2022
Объединенная авиастроительная корпорация запустила производство 20 самолетов Ту-214
Фото: wikipedia.org

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запустила производство 20 самолетов Ту-214. Об этом рассказал генеральный директор корпорации Юрий Слюсарь.

По его словам, эти авиалайнеры должны заменить иностранные Boeing и Airbus.

Фото: commons.wikimedia.org

Слюсарь добавил, что ОАК намерена нарастить темпы производства дальнемагистральных самолетов Ил-96. В частности, есть интерес со стороны компаний, передает ТАСС.

В марте вице-премьер страны Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова сообщил, что Россия обсуждает возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 на этом предприятии в год. А на прошлой неделе стало известно, что заинтересованность в Ту-214 подтвердили российские авиаперевозчики.

Диана Жиленкова
ОбществоПромышленность Татарстан

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