Борисов: Россия обсуждает возможность производства в Казани до 10 самолетов Ту-214 в год

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочей поездки на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова заявил, что Россия обсуждает возможность производства минимум 10 самолетов Ту-214 на данном предприятии в год. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борисова, в настоящее время стоит вопрос о возможности использования Ту-214 российскими авиакомпаниями, такими как «Аэрофлот», Red Wings и другими. Он добавил, что этот самолет состоит в основном из российских компонентов. Зарубежные используются минимально, поэтому их можно заместить за год.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет разработки компании «Туполев». Самолет сейчас производится в Казани для специальных задач. Он эксплуатируется в составе СЛО «Россия», авиации ФСБ, Министерства обороны РФ. Также на его базе создаются различные модификации для решения специальных задач — разведки, ретрансляции, управления. Согласно официальной информации на сайте «Ростеха», Ту-214 производится в КАЗ им. Горбунова в столице Татарстана.

Фото: wikipedia.org

17 марта гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что компания на фоне санкций рассматривает возможность возобновления серийного производства отечественных самолетов Ту-214 и Ил-96. В этой ситуации безусловный приоритет для российской промышленности — ускоренная реализация программ импортозамещения ключевых продуктов, технологий и систем.



Дарья Акимова