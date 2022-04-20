Захарова: Россия утратила доверие к украинским переговорщикам

Россия утратила доверие к украинским переговорщикам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».



По ее словам, Россия была готова к непоследовательным действиям украинской стороны в ходе переговоров:

— Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют, — приводит слова Захаровой ТАСС.

Представитель МИД отметила, что подход Киева к переговорам строился таким же образом, а Минские соглашения не исполнялись. Захарова выразила мнение, что такая схема свидетельствует о том, что «режим несамостоятельный, им управляют», а переговоры «используются как отвлекающий маневр».

Фото: посольство России в Белоруссии

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Маргарита Головатенко