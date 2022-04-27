Путин предупредил, что тех, кто вмешается в ситуацию на Украине, будет ждать «молниеносный ответ»

Если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В случае создания для России угрозы она использует в ответ средства, которых пока нет у оппонентов, приводит «РИА Новости» слова главы государства.

Путин в ходе своего выступления перед Советом законодателей Федерального собрания отметил, что начало специальной операции предотвратило реальную опасность, которая нависала над Россией. Все задачи специальной военной операции на Украине будут безусловно выполнены.



Татьяна Леухина