В Генпрокуратуре предложили включить цифровые валюты в уголовное законодательство

Цифровые валюты следует включить в уголовное законодательство, чтобы расследовать дела об их хищении и иметь возможности для их ареста. Такое мнение выразил генеральный прокурор России Игорь Краснов.



По его словам, сейчас растет динамика преступлений с использованием виртуальных активов, и в связи с этим стоит вопрос о включении их в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. Это необходимо для того, чтобы признать виртуальные активы предметом посягательств и иметь возможность наложения на цифровые валюты ограничительных мер.

Учитывая криминологические прогнозы, настоящая ситуация требует от правоохранительных органов усилить меры по профилактике и раскрытию преступлений, считает Краснов:

— Проблем здесь, к сожалению, все еще достаточно. Мы средствами надзора делаем все возможное для их решения, — приводит его слова ТАСС.

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В феврале 2022 года правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Он будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов. Криптовалютные площадки обяжут иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала, а инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных.

В январе Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалют и их майнинг на территории страны. Минфин России разработал концепцию регулирования рынка криптовалют. Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков тогда заявлял, что нужно не запрещать использование криптовалют, а регулировать эту сферу.

После этого президент России Владимир Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по этому вопросу. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту регулирования криптовалют, которая предполагает их регулирование, а не запрет.

Маргарита Головатенко