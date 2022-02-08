В России утвердили концепцию регулирования оборота цифровых валют

Правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Их оборот будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов. Криптовалютные площадки обяжут иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала, а инвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных.

В обсуждении регулирования рынка криптовалют участвовали Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития, Генпрокуратура.

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В январе Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалют и их майнинг на территории страны. Минфин России разработал концепцию регулирования рынка криптовалют. Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков тогда заявлял, что нужно не запрещать использование криптовалют, а регулировать эту сферу.

После этого президент РФ Владимир Путин попросил правительство и ЦБ прийти к единому мнению по этому вопросу. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту регулирования криптовалют, которая предполагает их регулирование, а не запрет.

Татьяна Леухина