Главное о коронавирусе на 17 апреля: вспышка COVID-19 в Китае может продлить пандемию, термостойкая вакцина
В Татарстане за сутки привились более 700 человек
За последние сутки в Татарстане выявлено 247 случаев заражения коронавирусом. Всего на 17 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 141 617. Выздоровели за весь период 135 483 человека, в том числе 254 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 942 человека, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 47 человек.
- В Татарстане прививку от COVID-19 сделали еще 759 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения республики накануне. Всего привились 2 513 459 татарстанцев, из которых 1 926 203 прошли полный курс вакцинации.
Скандинавская ходьба для восстановления легких после СOVID-19
За последние сутки в России выявили 10 263 новых случая коронавируса, выздоровели 16 496 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 074 717 человек, а выздоровевших — до 17 376 141. За сутки болезнь унесла жизни 233 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 373 500 человек.
- Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков заявил, что пандемия COVID-19 в мире может продлиться из-за резкого подъема заболеваемости в Китае. По его словам, на это влияет количество переболевших инфекцией. По всем странам данный показатель невысокий. Исключением становится Китай.
- Руководитель лаборатории механизмов изменчивости микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что, применяя инъекционную вакцину в комплексе с назальной, а также используя последнюю в качестве бустера, можно добиться наибольшего эффекта. Новая вакцина не вызывает серьезных побочных реакций, а назальная вакцинация не требует особой подготовки, проводится быстро и легко, и потому может оказаться удобной для массовой вакцинации, отметил эксперт.
- Пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что физическая активность и дыхательные практики помогут восстановить легкие после пневмонии или коронавируса. По его словам, скандинавская ходьба — один из самых эффективных и вместе с тем доступных способов укрепления легких. Полезны также езда на велосипеде или просто прогулки, так как они укрепляют дыхательные мышцы и улучшают кровоток.
- Прием повышенной дозы витамина C во время заболевания или восстановления от коронавируса не оказывает особого влияния на организм и иммунитет, сообщила терапевт и диетолог Тина Петровская. По ее словам, для быстрого выздоровления от вирусных инфекций необходимо придерживаться здорового образа жизни. Требуется профилактика избыточного веса, гиподинамии (низкой физической активности) и обязательно сбалансированное питание, добавила эксперт.
- Руководитель центра персонифицированной медицины, терапевт ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова сообщила, что у переболевших тяжелой формой COVID-19 часто появляются нарушения функции легких и ухудшение дыхания. Даже после полного выздоровления следует пройти комплекс исследований, чтобы врачи оценили возможные осложнения. Рекомендуется проверить уровень витамина D, сдать общий анализ крови, проверить состояние сердечной мышцы и контролировать показатели кислорода в крови.
- Одно из наиболее распространенных осложнений коронавируса — поражение сердечно-сосудистой системы, сообщил заведующий кардиологическим отделением ФНКЦ ФМБА России Николай Дупик. Он призвал всех пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, пройти консультацию у кардиолога. Обратиться к специалисту рекомендуется и тем, у кого появились боли в области сердца, одышка, отеки или учащенное сердцебиение.
- Доля «стелс-омикрона» среди всех положительных ПЦР-тестов на коронавирус в Петербурге достигла 87%, рассказал замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков. Как отметил специалист, заболевание при этом штамме не имеет каких-либо специфических проявлений, по которым его можно отличить от обычного «омикрона».
Гейтс: пандемия COVID-19 протекала бы иначе, если бы ученые разработали лекарство раньше
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 504 155 607 человек, 6 197 159 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 625 120). На второй строчке — Индия (43 042 097), на третьей — Бразилия (30 250 077), на четвертой — Франция (27 874 269), на пятой — Великобритания (21 916 961).
Больше всего смертей зафиксировано в США (988 609). За ними следуют Бразилия (662 185), Индия (521 751), Россия (365 774, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 938).
- МИД Венесуэлы сообщил, что страна получила от России 2,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. Препараты, произведенные Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток, поступят в больницы и поликлиники. Не уточняется, о каких вакцинах идет речь, но в Никарагуа у НИИ открыт научно-производственный комплекс Института Мечникова по производству вакцин от гриппа.
- Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс уверяет, что пандемия COVID-19 протекала бы совсем иначе, если бы ученые смогли раньше разработать лекарство. В таком случае уровень смертности, вероятно, мог быть гораздо ниже. По его прогнозу, в случае новой пандемии, даже если ученые смогут разработать вакцину против нового возбудителя за 100 дней, все равно потребуется много времени, чтобы большинство населения смогло привиться. К тому же не все, у кого есть возможность вакцинироваться, делают это, поэтому хорошие лекарственные препараты понадобятся в любом случае.
- Индийские специалисты разрабатывают термостойкую вакцину против коронавируса, которой не требуется холодовая цепь для транспортировки. Она сможет храниться при температуре 37 градусов Цельсия в течение четырех недель, при температуре кипения воды — 90 минут. Как сообщают разработчики вакцины, препарат прошел исследование на мышах и вызвал сильный ответ антител против различных вариантов коронавируса.
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Зачем прививаться? непроверенной вакциной?