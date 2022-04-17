Главное о коронавирусе на 17 апреля: вспышка COVID-19 в Китае может продлить пандемию, термостойкая вакцина

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за сутки привились более 700 человек

За последние сутки в Татарстане выявлено 247 случаев заражения коронавирусом. Всего на 17 апреля общее количество инфицированных в республике достигло 141 617. Выздоровели за весь период 135 483 человека, в том числе 254 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 942 человека, за минувшие сутки — четверо. Госпитализировали за сутки 47 человек.

В Татарстане прививку от COVID-19 сделали еще 759 человек, сообщили в Министерстве здравоохранения республики накануне. Всего привились 2 513 459 татарстанцев, из которых 1 926 203 прошли полный курс вакцинации.

Фото: Ринат Назметдинов

Скандинавская ходьба для восстановления легких после СOVID-19

За последние сутки в России выявили 10 263 новых случая коронавируса, выздоровели 16 496 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 074 717 человек, а выздоровевших — до 17 376 141. За сутки болезнь унесла жизни 233 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 373 500 человек.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков заявил, что пандемия COVID-19 в мире может продлиться из-за резкого подъема заболеваемости в Китае. По его словам, на это влияет количество переболевших инфекцией. По всем странам данный показатель невысокий. Исключением становится Китай.

Руководитель лаборатории механизмов изменчивости микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что, применяя инъекционную вакцину в комплексе с назальной, а также используя последнюю в качестве бустера, можно добиться наибольшего эффекта. Новая вакцина не вызывает серьезных побочных реакций, а назальная вакцинация не требует особой подготовки, проводится быстро и легко, и потому может оказаться удобной для массовой вакцинации, отметил эксперт.

Пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что физическая активность и дыхательные практики помогут восстановить легкие после пневмонии или коронавируса. По его словам, скандинавская ходьба — один из самых эффективных и вместе с тем доступных способов укрепления легких. Полезны также езда на велосипеде или просто прогулки, так как они укрепляют дыхательные мышцы и улучшают кровоток.

Фото: Илья Репин (архив)

Прием повышенной дозы витамина C во время заболевания или восстановления от коронавируса не оказывает особого влияния на организм и иммунитет, сообщила терапевт и диетолог Тина Петровская. По ее словам, для быстрого выздоровления от вирусных инфекций необходимо придерживаться здорового образа жизни. Требуется профилактика избыточного веса, гиподинамии (низкой физической активности) и обязательно сбалансированное питание, добавила эксперт.

Руководитель центра персонифицированной медицины, терапевт ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова сообщила, что у переболевших тяжелой формой COVID-19 часто появляются нарушения функции легких и ухудшение дыхания. Даже после полного выздоровления следует пройти комплекс исследований, чтобы врачи оценили возможные осложнения. Рекомендуется проверить уровень витамина D, сдать общий анализ крови, проверить состояние сердечной мышцы и контролировать показатели кислорода в крови.

Фото: Ринат Назметдинов

Одно из наиболее распространенных осложнений коронавируса — поражение сердечно-сосудистой системы, сообщил заведующий кардиологическим отделением ФНКЦ ФМБА России Николай Дупик. Он призвал всех пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме, пройти консультацию у кардиолога. Обратиться к специалисту рекомендуется и тем, у кого появились боли в области сердца, одышка, отеки или учащенное сердцебиение.

Доля «стелс-омикрона» среди всех положительных ПЦР-тестов на коронавирус в Петербурге достигла 87%, рассказал замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Владимир Дедков. Как отметил специалист, заболевание при этом штамме не имеет каких-либо специфических проявлений, по которым его можно отличить от обычного «омикрона».

Гейтс: пандемия COVID-19 протекала бы иначе, если бы ученые разработали лекарство раньше

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 504 155 607 человек, 6 197 159 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (80 625 120). На второй строчке — Индия (43 042 097), на третьей — Бразилия (30 250 077), на четвертой — Франция (27 874 269), на пятой — Великобритания (21 916 961).



Больше всего смертей зафиксировано в США (988 609). За ними следуют Бразилия (662 185), Индия (521 751), Россия (365 774, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (323 938).

МИД Венесуэлы сообщил, что страна получила от России 2,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. Препараты, произведенные Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток, поступят в больницы и поликлиники. Не уточняется, о каких вакцинах идет речь, но в Никарагуа у НИИ открыт научно-производственный комплекс Института Мечникова по производству вакцин от гриппа.

Фото: realnoevremya.ru

Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс уверяет, что пандемия COVID-19 протекала бы совсем иначе, если бы ученые смогли раньше разработать лекарство. В таком случае уровень смертности, вероятно, мог быть гораздо ниже. По его прогнозу, в случае новой пандемии, даже если ученые смогут разработать вакцину против нового возбудителя за 100 дней, все равно потребуется много времени, чтобы большинство населения смогло привиться. К тому же не все, у кого есть возможность вакцинироваться, делают это, поэтому хорошие лекарственные препараты понадобятся в любом случае.

Индийские специалисты разрабатывают термостойкую вакцину против коронавируса, которой не требуется холодовая цепь для транспортировки. Она сможет храниться при температуре 37 градусов Цельсия в течение четырех недель, при температуре кипения воды — 90 минут. Как сообщают разработчики вакцины, препарат прошел исследование на мышах и вызвал сильный ответ антител против различных вариантов коронавируса.

Максим Кокунин