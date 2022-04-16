Билл Гейтс назвал условие, при котором пандемия COVID-19 протекала бы иначе

Американский бизнесмен и основатель компании Microsoft Билл Гейтс в статье для журнала New York Times назвал условие, которое могло изменить пандемию коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости».

По мнению предпринимателя, пандемия COVID-19 протекала бы совсем иначе, если бы ученые смогли раньше разработать лекарство. В таким случае уровень смертности, вероятно, мог быть бы гораздо ниже. Гейтс считает, что терапевтические средства весьма важны во время вспышек заболеваний, поэтому следует избегать задержки с их производством в будущем.

Также он отметил, что в случае новой пандемии, даже если ученые смогут разработать вакцину против нового возбудителя за 100 дней, все равно потребуется много времени, чтобы большинство населения смогло привиться. К тому же, не все, у кого есть возможность вакцинироваться, делают это, поэтому хорошие лекарственные препараты понадобятся в любом случае.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на 16 апреля читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова