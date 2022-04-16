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В Татарстане за сутки привились более 700 человек

16:59, 16.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки привились более 700 человек

В Татарстане за сутки привились от COVID-19 759 жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Всего привились 2 513 459 человек, 1 926 203 татарстанцев прошли полный курс вакцинации.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В республике за минувшие сутки зарегистрировали 247 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заболевших достигло 141 370.

По данным сайта «стопкоронавирус.рф» за 15 апреля, в Татарстане за неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 45,6% до 44,9%.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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