Вирусолог назвал фактор продления пандемии коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

Фактором, который продлит пандемию COVID-19 в мире, является резкий подъем заболеваемости в Китае. Такое мнение выразил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

По его словам, на продление пандемии влияет количество людей, которые не переболели инфекцией. По всем странам данный показатель невысокий. Исключением становится Китай. Как объяснил эксперт, большое число граждан, которые не сталкивались с COVID-19, может привести к мутации инфекции.

Фото: Ринат Назметдинов

— Это, безусловно, может приводить и к тому, что вирус изменится настолько, что может приводить даже не к вторичным, а к третичным инфекциям для многих людей. Но, скорее всего, это будет легкая форма течения COVID-19, потому что иммунная система будет очень натренирована, — приводит слова Волчкова Ura.ru.



По мнению американского бизнесмена и основателя компании Microsoft Билла Гейтса, пандемия коронавируса протекала бы совсем иначе, если бы ученые смогли раньше разработать лекарство. В таком случае уровень смертности, вероятно, мог бы быть гораздо ниже.

Диана Жиленкова