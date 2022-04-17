В Индии разрабатывают термостойкую вакцину против COVID-19

В Индии разрабатывают термостойкую вакцину против COVID-19, которой не требуется холодовая цепь для транспортировки. Над препаратом работают Индийский научный институт в Бангалоре и компания Mynvax.

Ожидается, что препарат сможет храниться при температуре 37 градусов Цельсия в течение четырех недель, при температуре кипения воды (100 градусов) — в течение 90 минут.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакцина прошла исследование на мышах и вызвала сильный ответ антител против различных вариантов коронавируса, в том числе «дельта» и «омикрон», передает ТАСС.

В начале апреля руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины в Петербурге Александр Суворов рассказал о планах начать клинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, которая на вкус напоминает обычный кисломолочный продукт. Препарат не имеет инъекционного способа введения, не требует очистки или дополнительных химических и производственных процессов.

Татьяна Леухина