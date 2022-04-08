Российская армия уничтожила еще 81 военный объект Украины

Фото: скриншот видео Минобороны России

Российская авиация поразила еще 81 военный объект Украины, в том числе пусковую установку ЗРК «Оса» и три установки реактивных систем залпового огня вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в воздухе сбиты два украинских военных вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе села Старая Збурьевка, а также пять беспилотных летательных аппаратов, включая два «Байрактар ТБ-2».

Фото: скриншот видео Минобороны России

В общей сложности с начала спецоперации уничтожены: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2 019 танков и других боевых бронированных машин и другая техника, передает ТАСС.

Также сегодня в ведомстве сообщили об уничтожении центра сбора и подготовки иностранных наемников, который расположен северо-восточнее Одессы. Объект ликвидирован высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион».

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Диана Жиленкова