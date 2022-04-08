В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ состоится в срок

Проведение ЕГЭ в 2022 году полностью обеспечено бумагой и другими расходными материалами. Экзамен пройдет в срок, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.

В марте Минпромторг заверял, что в России не будет дефицита офисной бумаги, а ситуация с поставками стабилизируется. ФАС уже пообещала проверить обоснованность роста цен на бумагу. Позже в Минпромторге отмечали, что ожидают к апрелю стабилизацию ситуации с поставкой офисной бумаги.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце марта Рособрнадзор сообщил о переносе всероссийских проверочных работ на осень из-за распространения COVID-19. 22 мая в России начался досрочный период ЕГЭ-2022. Он продлится до 15 апреля.



Татьяна Леухина