В Татарстане более 300 человек сдают ЕГЭ досрочно

В Татарстане 391 человек сдает досрочно единые госэкзамены по 14 общеобразовательным предметам. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Сегодня стартовал досрочный период ЕГЭ-2022. Большая часть сдающих — выпускники прошлых лет, которые хотят улучшить свои результаты и набрать баллы, необходимые для поступления в вуз. Также досрочно сдают экзамены ученики одиннадцатых классов, имеющие уважительные причины, из-за которых они не могут сдавать ЕГЭ в основные сроки.

Фото: Максим Платонов (архив)

С 21 марта по 15 апреля 2022 года в Татарстане работает три пункта проведения экзамена — это школы №48 и №44 в Челнах и гимназия №8 Советского района Казани.

В этом году единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет с 21 марта по 2 июля, а основной государственный экзамен (ОГЭ) — с 21 апреля по 2 июля. Досрочный период проведения ОГЭ намечается провести с 21 апреля по 17 мая.



В декабре в Рособрнадзоре сообщали о планах провести ЕГЭ в доковидном формате.

Татьяна Леухина