В Минпромторге России заявили, что ситуация с бумагой должна стабилизироваться к апрелю
Минпромторг России ожидает к апрелю стабилизацию ситуации с поставкой офисной бумаги. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Из-за санкции и логистических проблем с доставкой импортных химикатов, на одном из крупнейших комбинатов провели перестройку технологического процесса и нашли новое решение для производства.
В Минпромторге РФ напомнили, что в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые полностью закрывают потребности отечественного рынка, пишет ТАСС.
На этой неделе российские производители картона и бумаги сообщили, что продолжают работу в штатном режиме. Ранее Минпромторг заверял, что в России не будет дефицита офисной бумаги, а ситуация с поставками стабилизируется
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