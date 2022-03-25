В Минпромторге России заявили, что ситуация с бумагой должна стабилизироваться к апрелю

Минпромторг России ожидает к апрелю стабилизацию ситуации с поставкой офисной бумаги. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Из-за санкции и логистических проблем с доставкой импортных химикатов, на одном из крупнейших комбинатов провели перестройку технологического процесса и нашли новое решение для производства.

Фото: pxhere.com

В Минпромторге РФ напомнили, что в России работают три крупных производителя офисной бумаги, которые полностью закрывают потребности отечественного рынка, пишет ТАСС.

На этой неделе российские производители картона и бумаги сообщили, что продолжают работу в штатном режиме. Ранее Минпромторг заверял, что в России не будет дефицита офисной бумаги, а ситуация с поставками стабилизируется



Татьяна Леухина