ФАС проверит обоснованность цен на бумагу на фоне большого количества жалоб

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность роста цен на бумагу, сообщили в пресс-службе регулятора.



Решение о проверке принято на фоне большого количества жалоб от граждан. ФАС уже запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию.

Ведомство сообщило, что в случае выявления нарушений и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами оно незамедлительно примет меры реагирования.

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В понедельник Минпромторг РФ сообщил, что в России не будет дефицита офисной бумаги. Ведомство ожидает стабилизации ситуации с поставками в течение недели. В пресс-службе отметили, что из-за введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов произвели перестройку технологического процесса и нашли новое решение для производства. Отечественные производители полностью закрывают потребности рынка офисной бумаги.

Крупнейшая российская компания целлюлозно-бумажной промышленности АО «Группа «Илим» и единственный отечественный производитель мелованного картона компания «Кама» сообщили, что продолжают работу в штатном режиме.

Маргарита Головатенко