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Всероссийские проверочные работы перенесли с весны на осень

19:20, 22.03.2022
Всероссийские проверочные работы перенесли с весны на осень
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всероссийские проверочные работы переносятся на осень из-за распространения COVID-19. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.

Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября прошлого года. Новое расписание сформируют до 5 сентября.

Сейчас в России начался досрочный период ЕГЭ-2022. Он продлится до 15 апреля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В минувшие выходные Роспотребнадзор предложил смягчить некоторые противоэпидемические меры в общеобразовательных организациях — в частности, отменить требование о закреплении отдельного кабинета для каждого класса. Также ведомство предложило отменить соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между учениками не менее 1,5 метра.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразование

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