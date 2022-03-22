Всероссийские проверочные работы перенесли с весны на осень
Всероссийские проверочные работы переносятся на осень из-за распространения COVID-19. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.
Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября прошлого года. Новое расписание сформируют до 5 сентября.
Сейчас в России начался досрочный период ЕГЭ-2022. Он продлится до 15 апреля.
В минувшие выходные Роспотребнадзор предложил смягчить некоторые противоэпидемические меры в общеобразовательных организациях — в частности, отменить требование о закреплении отдельного кабинета для каждого класса. Также ведомство предложило отменить соблюдение в местах проведения аттестации социальной дистанции между учениками не менее 1,5 метра.
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