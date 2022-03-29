Пушилин заявил, что ДНР может рассмотреть вопрос о вхождении в состав России

Донецкая народная республика рассмотрит вопрос о вхождении в состав России после освобождения всей территории. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

В воскресенье глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении ЛНР в состав России может пройти на территории республики в ближайшее время. В Государственной думе РФ указали, что сейчас для подобного шага неподходящее время.



Фото: kremlin.ru

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас обратил внимание, что Донецкая и Луганская народные республики вправе принять решение о вступлении в состав России, если оно не противоречит их конституциям. Позже Пасечник отметил, что никакой подготовки референдума на территории республики не ведется.

21 февраля 2022 года Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик. После этого президент страны Владимир Путин подписал с их главами договоры о сотрудничестве.



Татьяна Леухина