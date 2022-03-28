Шольц заявил, что Германия сможет стать независимой от российской нефти в 2022 году

Германия сможет стать независимой от импорта из России в 2022 году, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.



По его словам, Германия готовит технические условия для наиболее быстрого достижения независимости от импорта энергоресурсов. Сейчас страны Евросоюза зависят от российских поставок, признал канцлер.

«Правда в том, что мы инициируем существенный экономический кризис, если мы это сделаем (страны ЕС откажутся от энергоносителей РФ)», — приводит «РИА Новости» его слова.

Президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Он подчеркнул, что страна продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по заключенным ранее контрактам.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц указывал, что в контрактах за поставки российского газа указаны «в основном евро и доллар». Глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст отмечал, что покупка российского газа за рубли принудила бы Германию обойти санкции против России, введенные Европейским союзом. Экономист Йенс Зюдекум также выражал мнение, что решение президента России Владимира Путина о переводе оплаты газа для недружественных стран в рубли вынудит их обойти собственные санкции.

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер считает, что немецким компаниям не стоит соглашаться на требования Кремля по оплате поставок топлива рублями. При этом он подчеркнул, что Германия не должна отказываться от газовых договоров с Россией.

Маргарита Головатенко