Der Spiegel: перевод Путиным оплаты за газ в рубли вынудит ЕС обходить собственные санкции

Решение президента России Владимира Путина о переводе оплаты газа для недружественных стран в рубли вынудит их обойти собственные санкции, заявил экономист Йенс Зюдекум.



«Путин вынуждает нас обойти наши собственные санкции», — прокомментировал он Der Spiegel, отметив, что российскому лидеру удалось «ошарашить Запад».

Такой шаг со стороны российского лидера должен позволить укрепить рубль, предположил валютный эксперт Петер Бофингер. Он пояснил, что курс российской валюты поднимется, если Запад будет вынужден покупать рубли за доллары и евро.

Как отметил экономист Клаус-Юрген Герн, валюту удастся стабилизировать за счет продажи Центробанком рубля потребителям газа через российские банки. Так, введенные санкции будут выглядеть абсурдно, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Он подчеркнул, что страна продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по заключенным ранее контрактам.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц указывал, что в контрактах за поставки российского газа указаны «в основном евро и доллар». Глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст отмечал, что покупка российского газа в рублях принудила бы Германию обойти санкции против России, введенные Европейским союзом.



Глава Минфина Германии Кристиан Линднер считает, что немецким компаниям не стоит соглашаться на требования Кремля по оплате поставок топлива рублями. При этом он подчеркнул, что Германия не должна отказываться от газовых договоров с Россией.

В ближайшее время «Газпром» должен разработать систему перехода на оплату газа в рублях.

Маргарита Головатенко