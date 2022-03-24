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Шольц прокомментировал решение России перевести расчеты за газ в рубли

20:36, 24.03.2022
Шольц прокомментировал решение России перевести расчеты за газ в рубли
Фото: realnoevremya.ru

В контрактах за поставки российского газа указаны «в основном евро и доллар». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— В первую очередь, мы пытаемся убедиться в нашем обзоре (контрактов), что то, что мы до сегодняшнего знаем, основано на том факте, что везде имеются жесткие контракты, в которых валюты, которой производится оплата, являются частью контракта, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Он подчеркнул, что страна продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по заключенным ранее контрактам. Однако все зарубежные потребители должны иметь возможность осуществлять платежи за российский газ в рублях.

Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ Европы от поставок газа из России не приведет к апокалипсическому сценарию.

Татьяна Леухина
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