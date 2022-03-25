В Германии сравнили оплату газа рублями с обходом санкций ЕС

Фото: Анна Сейтумерова

Покупка российского газа в рублях принудила бы Германию обойти санкции против России, введенные Европейским союзом, заявил глава комитета бундестага Германии по климату и энергетике Клаус Эрнст.



Он объяснил, что ФРГ в этом случае получала бы рубли от Банка России, таким образом обходя собственные санкции. Депутат бундестага указал, что обязательство платить в рублях было бы нарушением договора о поставках газа.

По его словам, оплата в рублях нарушила бы уже действующие контракты. Вместе с тем Эрнст признал, что замораживание активов Москвы можно считать нарушением договоров с российской стороной, пишет РБК.

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Президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Он подчеркнул, что страна продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по заключенным ранее контрактам. Однако все зарубежные потребители должны иметь возможность осуществлять платежи за российский газ в рублях.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц указывал, что в контрактах за поставки российского газа указаны «в основном евро и доллар».

Маргарита Головатенко